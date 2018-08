Dinamo se îmbogățește după Derby de România » Ce au fost obligați să facă oficialii din Ștefan cel Mare

22:50

Președintele Iuliu Mureșan a vorbit după remiza CFR-ului cu Malmo, scor 1-1, rezultat care scoate echipa lui Toni Conceicao din Champions League, în tur pierzând cu 1-0. "Sunt frustrat, i-am dominat în prima repriză. Dar repriza a doua am început-o mai slab. Am fost taxați de Rosenberg. Din păcate, n-a fost să fie. Și Malmo e o echipă bună, iar intrând relaxați am fost taxați. Ce să facem? Mergem mai departe în Europa League. ...