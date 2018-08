Obama se implică în bătălia democrată pentru recucerirea Congresului american

04:10

Între 2 şi 5 august, este programată cea de-a şasea ediţie a evenimentului Rockstadt Extreme Fest, pe terenul de biatlon de la baza cetăţii Râşnov, judeţul Braşov, potrivit http://www.rockstadtextremefest.ro.Zeci de formaţii de muzică metal, din ţară şi străinătate, vor urca pe cele două scene, câteva dintre numele anunţate fiind Bucovina, Belphegor, Dirty Shirt, Indian Fall sau Goatwhore.Capul de afiş este deţinut de suedezii de la In Flames, americanii de la WASP, compatrioţii lor de la Obituary, finlandezii din Amorphis şi nemţii Powerwolf.In Flames s-a înfiinţat în 1990, fiind, alături de At the Gates şi Dark Tranquility, creatori ai genului Swedish death metal. Au renunţat treptat la death-metal-ul melodic în favoarea unor sonorităţi tipice mai degrabă metalului alternativ. Au la activ 12 albume de studio, "Soundtrack to Your Escape" (2014) şi "Come Clarity" (2016) fiind răsplătite cu Premii Grammy la categoria Hard Rock/Metal of the Year.WASP este o trupă de heavy metal înfiinţată în 1982 de actualul lider, Blackie Lawless, singurul membru din componenţa originală. Au vândut peste 12 milioane de albume, printre cele mai cunoscute hituri numărându-se: "I Wanna Be Somebody", "Wild Child", "Blind in Texas" şi "Mean Man". Cel mai recent album WASP se numeşte "Golgotha" şi a fost lansat în 2015.Obituary este un nume sinonim cu istoria şi evoluţia death-metal-ului clasic, lansând 10 albume de studio. Primul album a apărut în 1989 şi se numeşte "Slowly We Rot", iar cel mai recent este self-titled şi a fost lansat în 2017.Finlandezii de la Amorphis sunt mai vechi cunoştinţe ale publicului român. Noutatea cu care revin în 2018 în ţara noastră este cel mai recent album de studio, "Queen of Time", lansat în februarie 2018.Nu în ultimul rând, nemţii de la Powerwolf se vor afla în premieră în România. Adepţi ai sonorităţilor power metal cu unele influenţe simfonice şi cu versuri despre vârcolaci şi vampiri transilvăneni, cei de la Powerwolf au la activ şapte albume. Primul, "Return in Bloodred", a apărut în 2005, iar cel mai recent, "The Sacrament of Sin", la 20 iulie 2018.Precedenta ediţie a Rockstadt Extreme Fest s-a desfăşurat între 10 şi 13 august 2017, printre cele mai sonore nume aflându-se Opeth, Carcass, Kreator şi Napalm Death.Festivalul Rockstadt Extreme Fest a debutat în perioada 29-31 august 2013. Peste 20 de formaţii rock din ţară şi din străinătate printre care RoadkillSoda, Abigail, Trooper, Code Red, Bucovina, Carah Angren, Decapitated, Gojira, Spiritual Ravishment, Indian Fall, Primordial au concertat pe scena din Valea Cetăţii, lângă drumul care duce spre Poiana Braşov. AGERPRES (Documentare - Horia Plugaru, editor: Mariana Zbora-Ciurel, editor online: Daniela Juncu)