S-a redeschis unul dintre cele mai moderne ştranduri cu apă sărată din România - GALERIE FOTO

16:20

Rasturnare de situaţie: Oraşul din România care a DEPĂŞIT Cluj-Napoca. În ultimul an a EXPLODAT şi practic s-a dublat Rasturnare de situaţie: Oraşul din România care a DEPĂŞIT... Timişoara a devenit la jumătatea acestui an cea mai mare piaţă de birouri din provincie, depăşind pentru prima dată Cluj-Napoca la suprafaţa de birouri în funcţiune, în condiţiile în care stocul a crescut cu 53.000 mp în acest an, cu 26% mai mult decât suprafaţa livrată anul trecut, arată datele firmei de consultanţă im...