Răzvan Lucescu merge cu PAOK Salonic în play-off-ul Champions League!

20:20

Gabriela Cristea, prezentatoarea emisiunii ”Te iubesc de nu te vezi”, a anunțat că se va apuca de pariuri sportive, pentru a se îmbogăți rapid. (Reduceri mari la jocuri PC) A ajuns acasă, unde a așteptat-o soțul ei, Tavi Clonda. Gabriela Cristea a povestit extrem de amuzată la emisiunea „Te iubesc de nu te vezi” despre surpriza […] The post Gabriela Cristea se apucă de pariuri! Ce i-a spus Tavi Clonda când a ajuns acasă: ”A luat două porții de …” appeared first on Cancan.ro.