Miriuță sare la gâtul lui Conceicao: „Când am văzut primul 11…!”

Papa Francisc a denunţat, în cadrul Audienţei generale de miercuri, obsesia lumii actuale, „o tendinţă omenească", de a idolatriza carierele profesionale, frumuseţea superficială sau banii, care fac din oameni nişte „sclavi", relatează EFE. (Reduceri mari la jocuri PC) Înaltul Pontif a subliniat că fiinţa umană nu poate trăi fără să se raporteze la ceva, astfel încât […]