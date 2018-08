Naomi Campbell a pozat în bikini, după ce a fost lansat un zvon potrivit căruia ar fi însărcinată. Supermodelul arată FENOMENAL! – FOTO

09:30

Vremea va fi in general frumoasa in jumatatea nordica a tarii, in timp ce in sud-vest si in sud-est local vor cadea unele averse slabe de ploaie, indeosebi in cursul dupa-amiezii. Potrivit ANM, vântul va sufla moderat in sud-estul tarii si slab, cel mult slab pana la moderat in restul teritoriului. Maximele termice vor urca la pranz pana spre 26-31 de grade Celsius in Transilvania si Maramures (cu cele mai scazute valori asteptate in depresiunile din estul Transilvaniei), 30-35 de grade in Banat...