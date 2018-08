Ș. Nicolae laudă OUG pentru revizuirea sentințelor date pe protocoale cu SRI: Elimină suspiciunile

11:00

Directorul APIA Cluj, Adrian Zaharia, disparut in 21 iulie in lacul Belis-Fantanele, poate fi declarat mort prin hotarare judecatoreasca abia dupa 2 ani daca, pana atunci, cadavrul nu este scos la suprafata, cautarile in acest caz fiind sistate de autoritati dupa 10 zile. Citește mai departe...