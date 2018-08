Horoscop săptămânal 6 – 12 august 2018. Fecioarele încep o viață nouă

08:10

O dramă fără margini s-a abătut asupra familiei unei românce de 46 de ani, care era în Italia. Femeii i s-a făcut rău și, după ce a sunat la serviciu unic de urgență, i-a fost trimisă o ambulanță care nu avea nici medic și niciun asistent medical. În salvare erau doar doi voluntari fără experienţă, […] The post Sfârșit groaznic pentru o româncă aflată în Italia! A murit, după ce i-au trimis o ambulanță fără medic appeared first on Cancan.ro.