Florentina Mirică, DNA: A scăzut cu 90% capacitatea de a se pune în aplicare mandatele de supraveghere tehnică

07:30

“Anul acesta, prin instituţiile subordonate, Primăria Capitalei organizează şi aceste tipuri de activităţi, excursii sau tabere tematice, recreative, potrivit legislaţiei în vigoare. 16.000, aproape 17.000 de elevi vor merge în aceste tabere prin Proedus în ţară şi în străinătate, 6.000 de studenţi şi tineri vor merge în tabere prin Centrul de Tineret al Municipiului Bucureşti şi 1.000 de seniori vor merge în tabere tematice şi excursii prin Centrul de seniori. Vă asigur că toate procedurile sunt legale, fiecare director general al subordonatelor PMB consider că trebuie să cunoască legislaţia şi sunt convinsă că nu au existat încălcări ale legii achiziţiilor şi nicio altă procedură nu a fost încălcată, de altfel, oricum, noi suntem permanent sunt lupă şi asta este foarte bine, e un lucru bun. După fiecare articol (...) care, de cele mai multe ori, nici nu cuprinde punctul nostru de vedere, ni se mai face un dosar la DNA”, a declarat Firea, conform Agerpres. Ea a precizat că în cazul excursiilor sau taberelor pentru elevi, tineri şi seniori, anunţurile s-au făcut conform legii, pe site-ul instituţiilor, pe Facebook, la sediul acestor subordonate ale PMB. “Vă asigur că fiecare instituţie derulează doar activităţi pe care le are cuprinse în Regulamentul de organizare şi funcţionare aprobat de CGMB, nu sunt şi alte extraactivităţi, cum, din nefericire, am mai citit, dar ne-am obişnuit, nu mai e o noutate ca orice lucru bun care se face în Bucureşti să fie întors pe toate feţele şi să fie găsită o conotaţie negativă. Nu va fi găsită (...) nicio conotaţie penală, ilegală sau negativă, pentru că nu ne ocupăm cu astfel de lucruri şi poate că vor înţelege şi cei care încă nu înţeleg că nu ne ocupăm la serviciu de ilegalităţi sau lucruri reprobabile”, a adăugat Firea. Potrivit unui comunicat al PMB, proiectul “Tabăra cultural-educativă ediţia I în Grecia” este inclus în calendarul de proiecte al Centrului pentru Seniori al Municipiului Bucureşti (CSMB), aprobat de Primăria Capitalei, şi corespunde obiectului de activitate al instituţiei, conform regulamentului de organizare şi funcţionare, care prevede că acest centru desfăşoară activităţi cultural-educative pentru seniori, printre care excursii şi tabere cultural-educative. ″În ceea ce priveşte procedura de achiziţii pentru acest proiect, aceasta a fost realizată în conformitate cu Legea 98/2016 privind achiziţiile publice şi HG 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/ acordului-cadru din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice şi procedura internă simplificată a instituţiei, cu publicarea anunţului de participare în SEAP şi pe site-ul instituţiei a documentaţiei de atribuire a contractului de servicii. Licitaţia a fost câştigată cu suma de 1.435.000 lei fără TVA de către agenţia de turism, şi nu cu suma care s-a vehiculat în spaţiul public, adică 2.000.000 lei”, relevă sursa citată. Potrivit acesteia, prevederile regulamentului de înscriere şi participare la tabără sunt standard şi necesare pentru bună desfăşurare a oricărei excursii sau tabere. Acest regulament are ca scop prevenirea anumitor situaţii neplăcute care pot apărea din culpa beneficiarilor, menţionează PMB. “Cu privire la selecţia participanţilor, Municipalitatea respinge orice fel de speculaţii referitoare la posibilitatea înscrierii în program pe filierele partidelor politice. CSMB a făcut publice toate informaţiile referitoare la proiect, pe toate canalele de comunicare ale instituţiei. Mai mult decât atât, CSMB a mutat special biroul de relaţii cu publicul în strada Constantin Mille, nr. 10, tocmai pentru a înlesni accesul cât mai multor cetăţeni la înscrierile pentru proiect. În acest sens, menţionăm că regulamentul prevede condiţii foarte clare de eligibilitate, precum vârsta minimă de 50 de ani a solicitantului, reşedinţa în municipiul Bucureşti de cel puţin 1 an şi venitul brut mai mic sau cel mult egal cu salariul minim brut pe economie (1.900 lei), reprezentând venituri din pensii sau salarii. Referitor la informaţiile eronate privind proiectul ‘Ziua internaţională a prieteniei’, facem precizarea că firma care a organizat evenimentul are ca obiect secundar de activitate, conform certificatului extins ONRC, ‘activităţi recreative şi distractive’ - cod CAEN 9329”, se arată în comunicat. PMB reaminteşte că şi alte instituţii din subordinea PMB, precum Proedus şi Centrul pentru Tineret al Municipiului Bucureşti, organizează tabere dedicate tinerilor şi studenţilor bucureşteni, în baza regulamentelor de organizare şi funcţionare aprobate de CGMB, în limita bugetelor instituţiilor respective. “Astfel, în anul 2018, prin Proedus, peste 17.000 de elevi cu rezultate şcolare şi cu implicări notabile în activităţile extraşcolare participă în Tabăra Elevilor Activi şi Merituoşi, care se desfăşoară în perioada 16 iunie - 9 septembrie 2018 în Grecia - Paralia Katerini, Predeal, Neptun şi Costineşti. Tot în 2018, Municipalitatea, prin Centrul pentru Tineret al Municipiului Bucureşti, organizează în perioada 5 august - 29 septembrie 2018 Şcoala de Vară, un proiect dedicat tinerilor şi studenţilor bucureşteni, în vederea asigurării unor condiţii adecvate privind integrarea socio-profesională. De acest program vor beneficia 6.000 de tineri din municipiul Bucureşti, pe parcursul a 7 zile (6 nopţi), în staţiunile de pe litoralul românesc”, menţionează PMB. Sursa: Agerpres