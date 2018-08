Dragnea şi Tăriceanu au plecat de la Guvern, după discuţii cu Dăncilă despre rectificarea bugetară

14:00

Căpitanul norvegian al navei cu militanţi pro-Gaza, interceptată duminică de Israel, a acuzat joi statul israelian de încălcarea drepturilor de navigaţie în apele internaţionale şi de molestarea echipajului, informează AFP.La rândul său, guvernul norvegian a cerut explicaţii Israelului cu privire la circumstanţele inspectării vasului şi 'acuzaţiile de recurgere la forţa excesivă'.'Am fost opriţi pentru o inspecţie când eram în apele internaţionale, mai aproape de coastele Egiptului decât de Israel', a declarat capitanul navei, Herman Reksten, în noaptea de miercuri spre joi la revenirea sa în Norvegia, după ce a stat timp de trei zile într-o închisoare israeliană.'Israelul a încălcat toate regulile. Este teribil faptul că ei au interceptat o navă norvegiană în apele internaţionale şi au forţat-o să ancoreze în Israel', a afirmat el într-o declaraţie la radioteleviziunea norvegiană NRK.Armata israeliană a anunţat duminică interceptarea unui vas în largul Fâşiei Gaze cu militanţi care denunţau blocada terestră şi maritimă impusă de statul israelian împotriva acestei enclave palestiniene de mai bine de un deceniu.Peste 22 de persoane îmbarcate pe vasul care naviga sub pavilion norvegian au fost eliberate, dar şapte dintre ele - doi norvegieni, doi suedezi, o franţuzoaică, o femeie din Spania şi un canadian - se aflau încă în detenţie joi, potrivit organizaţiei Just Future for Palestine.La sosirea pe aeroportul internaţional din Oslo, Herman Reksten, i-a acuzat pe soldaţii israelieni că au recurs la arme pe bază de impulsuri electrice împotriva militanţilor propalestinieni. 'Am în continuare dureri de cap de când am fost lovit în închisoare', a adăugat el.Nicio reacţie nu a putut fi obţinută deocamdată de la Ambasada Israelului din Oslo, notează AFP.'Am cerut autorităţilor israeliene să clarifice cursul evenimentelor şi pe ce bază cred ele că sunt autorizate să intercepteze o navă', a indicat purtătorul de cuvânt al diplomaţiei norvegiene Frode Andersen într-un email trimis agenţiei franceze de presă.'Vom invoca, de asemenea, acuzaţiile de recurgere la forţa excesivă', a adăugat el. Oslo declară că nu a primit niciun un răspuns în acest stadiu, mai notează AFP. AGERPRES/(AS - autor: Lilia Traci, editor: Mariana Ionescu, editor online: Alexandru Cojocaru)