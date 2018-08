roMânia Stigmatizarea României de peste hotare. “Nu am venit aici să vă JEFUIESC ţara”/ Lecţia de umanitate a unui ROMÂN în timpul atentatelor

12:00

Tesla le-a oferit investitorilor un motiv de încredere miercuri, potrivit The Street. Producătorul de vehicule electrice a avut raportările financiare după închiderea şedinţei de tranzacţionare, şi a depăşit estimările analiştilor pentru acest trimestru, deşi per total a raportat pierderi mai mari decât se aştepta piaţa. Tesla a raportat pierderi de 3,06 dolari per acţiune, în loc de 2,88 dolari per acţiune, aşa cum estimau analiştii, în timp ce veniturile companiei au ajuns la 4 miliarde de dol...