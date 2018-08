Dăncilă: Rectificarea bugetară va fi pozitivă, avem venituri în plus la bugetul general consolidat de aproape 6 miliarde de lei

14:20

Deputatul liberal Gavrilă Ghilea, vicepreşedinte al Comisiei economice din Camera Deputaţilor, a atras atenţia joi asupra problemelor economice ale ţării, subliniind faptul că deficitul bugetar record, de aproape 15 miliarde de lei, este de două ori mai mare decât anul trecut, prima jumătate a exerciţiului financiar."Acest deficit de 15 miliarde de lei, adică aproape 3,26 miliarde euro, se înregistrează la execuţia bugetului general consolidat, care include atât bugetul de stat, cât şi bugetele de pensii şi de şomaj, reprezentând 1,61% din Produsul Intern Brut, fiind de peste două ori mai mare faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, conform datele publicate pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice. Degeaba Guvernul prezintă triumfalist creşterea veniturilor la bugetul de stat cu 14% din PIB, în primul semestru din 2018, dacă au crescut şi cheltuielile cu 20%", a declarat, într-o conferinţă de presă, Ghilea.În opinia sa, este "revoltător" că, deşi prin proiectul bugetului de stat pe anul în curs a fost alocată o sumă de peste 9 miliarde euro pentru investiţii publice în semestrul I, o mare parte dintre acestea se vor redirecţiona către Ministerul Muncii pentru plata salariilor bugetarilor şi a prestaţiilor sociale."Această acţiune iresponsabilă a Guvernului, care condamnă la subdezvoltare o întreagă economie naţională, este o dovadă în plus a faptului că majorările de pensii şi salarii operate, din raţiuni pur electorale, la începutul acestui an, de coaliţia PSD-ALDE, nu au avut acoperie reală, consecinţele dramatice reflectându-se deja în primele şase luni ale acestui an într-un deficit bugetar record, de aproape 15 miliarde de lei şi o creştere a cheltuielilor de aproape 20% faţă de prima jumătate a exerciţiului financiar precedent", a spus parlamentarul.Gavrilă Ghilea a precizat că se aşteaptă ca prima rectificare bugetară din acest an, care trebuia să aibă loc în şedinţa de guvern din cursul zilei, să fie adoptată prin ordonanţă de urgenţă, fără nicio dezbatere publică, "exclusiv sub imperativul asigurării banilor pentru plata pensiilor şi salariilor", nefiind exclusă o a doua rectificare în luna octombrie, tot în acest scop.Deputatul critică faptul că, în loc să coordoneze şi să finanţeze eficient investiţiile publice care pot crea securitate socială şi valoare adăugată, Guvernul României s-a transformat într-un "veritabil birou naţional de salarizare a bugetarilor".La fel ca anul precedent, a spus Ghilea, marii perdanţi vor fi ministerele Transporturilor, al Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Ministerul Comunicaţiilor, dar şi serviciile SPP, SRI, SIE, din bugetele cărora se vor transfera sume importante destinate investiţiilor publice în lucrările de infrastructură, care vor rămâne mai departe doar în stadiul de proiect.La acest "eşec" a contribuit, afirmă deputatul, şi amânarea simplificării legislaţiei achiziţiilor publice, care a fost adoptată abia la finele lunii mai, prilej pentru Guvern "să se spele pe mâini" de promisiunea realizării unor proiecte de autostradă ca Târgu Neamţ - Iaşi - Ungheni, Ploieşti - Râşnov, Alexandria - Craiova - Drobeta Turnu Severin - Lugoj, abandonându-le unor parteneriate public-private cvasi-inexistente. AGERPRES/(A - autor: Eugenia Paşca, editor: Oana Popescu, editor online: Irina Giurgiu)