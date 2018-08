Imaginile care îți sfâșie inima! Gestul făcut în ziua înmormântării de soțul polițistei care și-a asasinat fiul de 6 luni și mama, după care s-a sinucis

09:10

Campioana României, CFR Cluj, a terminat la egalitate în deplasare, 1-1, cu formaţia suedeză Malmö FF, în manşa secundă a turului al doilea preliminar al Ligii Campionilor la fotbal, ratând astfel calificarea în faza următoare a competiţiei. Pentru CFR Cluj a marcat Djokovici (minutul 36), iar pentru Malmö FF a înscris Traustason (minutul 55). În […] The post Acuzat că a avut un rol important în demiterea lui Iordănescu jr., Culio a fost făcut praf după eliminarea suferită în Suedia cu CFR Cluj! appeared first on Cancan.ro.