Guvernul va adopta un act normativ privind garantarea pachetelor de servicii turistice în concordanţă cu directiva europeană

14:50

Premierul Viorica Dăncilă a declarat joi că Executivul a avut şi are în atenţie situaţia din întreaga ţară, iar sprijinul pe care l-a acordat şi îl acordă comunităţilor afectate de efectele ploilor abundente din ultima perioadă nu ţine cont de opţiunile politice."Aşa cum am anunţat încă de la debutul ploilor abundente, am declanşat o amplă operaţiune de evaluare a pagubelor produse de inundaţii, pentru a putea interveni în sprijinul populaţiei. Din păcate, vedem cu dezamăgire că necazul oamenilor este folosit în lupta politică. Fac apel către cei tentaţi de această abordare lipsită de etică să lase deoparte interesele mărunte şi să îşi concentreze energia în ajutorarea cetăţenilor. Guvernul României a avut şi are în continuare în atenţie situaţia din întreaga ţară, iar sprijinul pe care îl oferim nu ţine cont de opţiunile politice. Am intervenit prompt şi am acordat periodic, în şedinţele de Guvern, în funcţie de evaluările din teritoriu, ajutoare financiare din Fondul de intervenţie al Guvernului pentru refacerea infrastructurii din localităţile afectate de inundaţii", a spus Dăncilă, în deschiderea şedinţei Executivului.Premierul a precizat că numai în luna iulie Guvernul a acordat sprijin financiar în valoare totală de peste 320 milioane de lei pentru toate comunităţile din judeţele afectate."De asemenea, am sprijinit autorităţile locale, atât cu forţe de intervenţie şi utilaje pentru îndepărtarea aluviunilor şi scoaterea apei din gospodării, cât şi cu necesarul de carburant pentru utilajele folosite în teren. În prima fază, prioritare au fost urgenţele majore, în vederea refacerii infrastructurii naţionale şi locale, a drumurilor de acces, a sistemelor de alimentare cu apă, a podurilor şi podeţelor. De asemenea, am avut în vedere refacerea digurilor de apărare şi de colmatare a albiilor râurilor, astfel încât să eliminăm riscurile la adresa gospodăriilor oamenilor, în condiţiile în care sunt zone în care a plouat abundent zile la rând", a spus Dăncilă.Ea a menţionat, totodată, acordarea a peste 57 de milioane de lei pentru realizarea investiţiei 'Amenajare râu Cracău la Slobozia', în judeţul Neamţ."Din fondurile Ministerului Muncii am acordat sume de bani şi pentru sprijinirea familiilor şi persoanelor singure care se aflau în situaţii de necesitate ca urmare a inundaţiilor. În plus, am oferit populaţiei din zonele calamitate ajutoare de urgenţă sub formă de produse de imediată necesitate, apă, alimente şi locuinţe modulare. Vom continua să sprijinim financiar comunităţile, astfel încât viaţa tuturor celor care au trecut prin momente dificile să revină la normal. Cer din nou autorităţilor publice locale şi instituţiilor centrale să conlucreze pentru identificarea zonelor de risc, astfel încât să intervenim din timp, prin investiţii care să ţină oamenii la adăpost în faţa furiei naturii", a mai spus Viorica Dăncilă. AGERPRES/(A, AS - autor: Daniel Florea, editor: Andreea Rotaru, editor online: Irina Giurgiu)