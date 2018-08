Restricții rutiere în București, pe 4 august, pentru Festivalul „B-FIT in the Street 2018”

Brigada Rutieră a Capitalei anunță, prin intermediul unui comunicat, că vor fi instituite mai multe restricții rutiere în București, pe 4 august, pentru desfășurarea Festivalului „B-FIT in the Street”. Evenimentul cultural artistic denumit “Festivalul Internațional de stradă B-FIT in the Street” conține spectacole de stradă fixe și mobile. Pentru buna desfășurare a acestuia, în data […] Post-ul Restricții rutiere în București, pe 4 august, pentru Festivalul „B-FIT in the Street 2018” apare prima dată în Libertatea.ro.

