MSF: Tot mai mulţi migranţi sosesc din Turcia în Grecia prin trecerea râului Evros

16:00

Ministerul Transporturilor a promovat un proiect de Hotărâre de Guvern care se află pe circuitul de avizare şi care va amenda Hotărârea aflată în vigoare ce reglementează activităţile de recepţie la lucrările de infrastructură de transport, în scopul de a le flexibiliza, a declarat, joi, ministrul de resort, Lucian Şova."Am evaluat, am discutat şi am concluzionat cu privire la câteva aspecte legate de ceea ce trebuie să facem pentru optimizarea activităţilor de recepţie la lucrări de infrastructură de transport, lucrări de infrastructură de importanţă naţională. Am promovat un proiect de Hotărâre de Guvern - a fost avizat şi a ieşit din Ministerul Transporturilor, se află la avizare la Ministerul Dezvoltării - care va amenda HG în vigoare care reglementează activităţile de recepţie la astfel de lucrări. Am flexibilizat pe de o parte acest mecanism, pe de altă parte am avut în vedere conservarea a tot ceea ce înseamnă lucrări, ceea ce înseamnă responsabilităţi care trebuie îndeplinite înainte şi de efectuarea unei recepţii, fie ea chiar şi parţială", a spus Şova, în conferinţa de bilanţ.De asemenea, a fost emis un Ordin comun al ministrului Transporturilor şi al preşedintelui ANAP (Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice) prin care se vor stabili termene şi responsabilităţi precise în activitatea comisiilor de evaluare a ofertelor."Un alt aspect considerat deficitar la nivelul implementării proiectelor de infrastructură este cel legat de termenele prea lungi, uneori exagerat de lungi chiar, privind evaluarea documentaţiilor pentru licitaţii. Am promovat şi am scos din Ministerul Transporturilor - este la avizare şi la ANAP - un ordin comun al ministrului Transporturilor şi preşedintelui ANAP, care reglementează termene clare şi responsabilităţi precise privind activitatea comisiilor de evaluare a ofertelor. Apreciez că ceea ce s-a întâmplat până acum legat de faptul că aceste comisii de evaluare au fost salarizate separat, au fost salarizate mai bine, de fapt a fost mai degrabă un obstacol în calea eficienţei lor. Acum am imaginat un mecanism care să aducă nu numai avantaje materiale - de altfel corect a fi date celor care fac aceste activităţi, având în vedere responsabilitatea - cât şi responsabilizarea membrilor din comisiile de evaluare cu privire la termenele în care o documentaţie de licitaţie este evaluată", a precizat ministrul.Potrivit şefului de la Transporturi, România a primit critici din partea Comisiei Europene, dar şi de la parteneri, pentru termenele exagerat de mari în evaluarea unor documentaţii."Nu pot să nu reliefez faptul că am înregistrat critici la nivelul Comisiei Europene, la partenerii noştri europeni, în legătură cu termenele exagerate din perspectiva lor privind evaluarea unor documentaţii. Dau un exemplu: proiectul pe CEF pe cale ferată Braşov - Apaţa - Caţa - Sighişoara care a fost în lucru aproape un an - zece luni - dar care până la urmă s-a finalizat. Avem declarat un câştigător şi la acest proiect foarte important. Desigur că există şi un contestatar cel puţin, dar, în măsura în care aceste termene de evaluare a documentaţiilor de licitaţie ar fi mai scurte, toată viaţa proiectului ar fi mai dinamică", a explicat acesta.AGERPRES/(AS - autor: Oana Tilică, editor: Nicoleta Gherasi, editor online: Irina Giurgiu, editor online: Irina Giurgiu)