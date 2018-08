Hunedoara: Apă minerală, materiale de construcţii şi bani donate de social-democraţi pentru sinistraţii din Vaţa de Jos

19:10

Ministerul Transporturilor a cerut la rectificarea bugetară care va avea loc în august în jur de 500 de milioane de lei pentru începerea unui proiect "vechi, dar foarte nou" pe calea ferată, care să lege Piteştiul de Sibiu "mult mai eficient", a afirmat, joi, ministrul de resort, Lucian Şova.Totodată, acesta a subliniat că în primul rând a cerut ca la rectificare să nu se taie din bugetul alocat ministerului."Ministerul Transporturilor a cerut în primul rând să nu i se taie. După care, a cerut de o manieră decentă în jur de 500 de milioane de lei pe proiecte, pentru că şi la nivel de Guvern ni s-a impus să fim extrem de precişi în ceea ce promovăm, să ne asumăm sub semnătură proiectele pe care le promovăm să genereze costuri astfel încât banii să fie traşi până la următoarea rectificare, care va fi la sfârşitul lui octombrie, începutul lui noiembrie. De aceea, cel mai important este că - cred că am convins - să nu se taie bani, pentru că avem argumente şi avem execuţie corespunzătoare. Iar în al doilea rând în jur de 500 de milioane de lei am cerut pentru începerea unui proiect vechi, dar foarte nou pe calea ferată, care să lege Piteştiul de Sibiu de o manieră mult mai eficientă", a spus Şova, în conferinţa de bilanţ.Potrivit acestuia, execuţia bugetară pe primele şase luni a fost evaluată de Ministerul de Finanţe şi de premierul Viorica Dăncilă, existând speranţa că Ministerul Transporturilor va primi o alocare suplimentară la această rectificare."În aceste zile, subiectul cel mai fierbinte este cel al rectificării bugetului de stat. În zilele care au trecut, Ministerul Transporturilor a prezentat situaţia execuţiei bugetare pe primele şase luni. A fost evaluată această execuţie de către MFP, cât şi de doamna prim ministru. Am prezentat de asemenea o serie de proiecte pe care ne propunem să le continuăm sau să le dezvoltăm, astfel încât pot să afirm că din perspectiva Ministerului Transporturilor avem speranţa că la această rectificare bugetară Ministerul Transporturilor va primi o alocare în plus şi nu se va întâmpla ca în anii precedenţi ca să fie tăiate fonduri de la minister. Apreciez că acest fapt, dacă se va petrece, va fi o confirmare în plus a activităţii intense pe care am desfăşurat-o în acest an, împreună cu companiile din subordine", a explicat şeful de la Transporturi. AGERPRES/(AS - autor: Oana Tilică, editor: Mariana Nica, editor online: Irina Giurgiu)