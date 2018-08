Sora Deliei a făcut publice momentele în care a născut: "Mama și sora mea au stat lângă mine"

10:30

Grija pentru sanatatea danturii a inceput sa fie o abordare din ce in ce mai comuna in ultimii ani in tara noastra. Si asta in pofida faptul ca timp indelungat, numeroase statistici de specialitate ne situau pe locurile codase in ceea ce priveste consumul la pasta de dinti si interes fata de serviciile stomatologice. Avand in vedere numarul crescut de cabinete stomatologice, putem spera la o imbunatire semnificativa a situatiilor raportate, ca atare un aspect pozitiv demn de precizat. Zambetul e...