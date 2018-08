Buzău: Autorul accidentului de pe DN 2C, soldat cu 12 răniţi, a fost prins de poliţişti şi dus la audieri

23:20

Termenul de finalizare a autostrăzii Piteşti-Sibiu este o ecuaţie cu multe necunoscute, însă de la patru ani în sus putem vorbi de un termen pentru acest obiectiv, a declarat, joi seara, la Digi 24, ministrul Transporturilor, Lucian Şova."Este o ecuaţie cu multe necunoscute a da un termen. Aşa, sui generis, nu o voi face, însă construcţia acestei autostrăzi ar putea dura cel mai puţin 3 ani. Proiectare, pentru că nu este un proiect, şi se are în vedere licitarea lucrării, proiectare şi execuţie, ar trebui să dureze încă un an, astfel încât de la patru ani în sus să putem vorbi de un termen de finalizare a acestui obiectiv", a spus Şova.El a reamintit că până la finele anului ar putea fi obţinut acordul de mediu şi că cele două loturi de la capătul autostrăzii ar putea fi atribuite, licitaţiile fiind făcute cu clauze suspensive."Cele 2 loturi de la capătul autostrăzii urmează să fie atribuite de comisia de licitaţie. Sunt în faza finală de evaluare oferte. În buna tradiţie românească probabil vor exista contestaţii. Noi vom cunoaşte un câştigător, nu am garanţia că vom cunoaşte constructorul. Încă nu avem acordul de mediu. Suntem în situaţia în care săptămâna trecută a fost depus studiul de evaluare adecvată, ultimul document ce trebuie să facă parte din conţinutul unui aviz de mediu, au fost întreprinse discuţii privind unele soluţii de mediu propuse de firma de consultanţă şi avem aşteptări, discuţii şi promisiuni din partea colegilor de la autoritatea de mediu că înainte de sfârşitul acestui an vom avea acord de mediu, condiţie obligatorie pentru a semna contractul. Cele două licitaţii au fost făcute cu clauze suspensive în aşa manieră încât să nu fie semnate contractele înainte ca acordul de mediu pentru toată autostrada să fie obţinut", a explicat ministrul Transporturilor.Pe de altă parte, Şova a afirmat că în scurt timp va deveni operaţională o antrepriză in interiorul Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere care va prelua şantierele abandonate sau unde vor fi reziliate contractele."Am înfiinţat şi în scurt timp va deveni operaţională o antreprinză în interiorul companiei de drumuri care să preia astfel de şantiere ori în urma unor rezilieri ori în urma unor abandonări de către constructori. Primul proiect pe care îl vom aborda cu această antrepriză va fi finalizarea Centurii Suceava. Alt instrument ar putea fi acela de a rezilia, de a executa garanţii contractuale pe care antreprenorii le au depuse şi de a termina lucrarea cu resurse proprii în companie. Însă există o condiţionalitate pe care am negociat-o cu cei de la Comisia Europeană, în sensul că nu vom putea face lucrări cu această antrepriză de construcţii mai mari de 10 milioane de lei pentru că la nivelul comisiei se are în vedere ca statul să nu intervină în piaţă de o manieră foarte consistentă şi să tulbure echilibrele economice, echilibrele concurenţiale în piaţa construcţiilor din România", a subliniat Şova.AGERPRES/(AS-autor: Nicoleta Gherasi, editor: Mariana Nica, editor online: Daniela Juncu)