Fotbal: FCSB va juca în turul al treilea preliminar al Europa League cu Hajduk Split

Infrastructura de transport din România lasă mult de dorit, iar un camion care pleacă de la Piteşti spre vestul Europei pierde, pe programul de lucru pe care un şofer trebuie să îl execute, peste două ore, din cauza infrastructurii, a declarat, joi seara, la Digi 24, ministrul Transporturilor, Lucian Şova.Întrebat cum a primit vestea că BMV se duce in Ungaria să construiască maşini pentru că în România starea infrastructurii nu este satisfăcătoare, ministrul Transporturilor a afirmat că are motive de frustrare şi că infrastructura reprezintă o oportunitatea comercială pe care investitorii o apreciază."Am motive de frustrare că (BMV n.r) se duce în Ungaria. Este practic expresia a ceea ce s-a întâmplat în ultimii 30 de ani în România în privinţa infrastructurii de transport, care lasă mult de dorit. Sigur că pe de altă parte, oportunitatea comercială la un moment dat pe care un investitor o apreciază ţine cont de infrastructura de transport şi nu numai. Azi un camion care pleacă de la Piteşti spre Vestul Europei pierde pe programul de lucru pe care un şofer trebuie să îl execute, din cauza infrastructurii, un pic mai mult de două ore. Într-un program de lucru, cei 150 de kilometri între Sibiu şi Piteşti şi kilometrii care mai sunt neconstruiţi conduc la o întârziere de două ore în programul unui transportator. Sigur, nu tratez aceasta ca pe o scuză, am vrut să dau şi această explicaţie şi a face această evaluare care este absolut ştiinţifică", a explicat Şova.El a adăugat că ar trebui făcute eforturi pentru a identifica soluţiile privind circulaţia mai rapidă a bunurilor pe care le folosesc sau le produc marii investitori în România, mai ales în domeniul automotive şi o variantă ar fi construirea tronsonului de cale ferată Râmnicu Vâlcea-Vâlcele, care va reduce distanţa de transport şi joncţiunea cu coridorul 4 modernizat vor însemna un plus pentru Dacia şi Ford."Azi, la rectificare, am propus Guvernului şi am căpătat susţinere să începem reconstrucţia liniei de cale ferată Râmnicu Vâlcea-Vâlcele. Este un segment de un pic peste 30 kilometri, 34 de kilometri, care a fost aproape terminat înainte de 1989. Este un contract cu un antreprenor ce a fost câştigat mai bine de 10 ani în urmă. Acest tronson va lega Piteşti de Tronsonul 4 Paneuropean aflat în modernizare şi o bună parte din el este deja modernizat, astfel încât o bună parte din bunurile pe care Dacia le aduce din Occident cât şi produsul finit, autoturismele, să poată fi transportate mai repede măcar cu trenul. Este un orizont pe care îl apreciez ca fiind tangibil dacă resursa bugetară va fi susţinută în continuare, şi n-am îndoieli ca acesta să se întâmple, până în 2020 şi acest sector poate fi construit. Se reduce distanţa de transport cu peste 130 de kilometri şi joncţiunea cu coridorul 4 care urmează să fie modernizat, iar viteza de circulaţie să atingă 120 kilometri şi să însemne un plus pentru Dacia şi pentru Ford, pe de altă parte", a mai precizat ministrul.AGERPRES/(AS-autor: Nicoleta Gherasi, editor: Mariana Nica, editor online: Daniela Juncu)