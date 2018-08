Fotbal: Nicolae Dică (FCSB) - Mă bucur că ne-am calificat, cu Hajduk Split şansele vor fi egale

Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Nicolae Dică, a declarat, joi seara, după victoria cu 4-0 din partida cu NK Rudar Velenje, că se bucură de calificarea în turul 3 preliminar al Europa League şi consideră că în meciul următor, unde formaţia sa o va întâlni pe Hajduk Split, şansele vor fi egale."Important este în primul rând că am reuşit să ne calificăm. Am făcut o partidă foarte bună cu Rudar, am marcat 4 goluri şi ne-am mai creat încă 4-5 ocazii clare. De asemenea, nu am primit gol, iar ăsta e un lucru important. Chiar dacă nu am avut un adversar foarte puternic, e foarte bine că am reuşit să fim concentraţi, să avem o atitudine bună, mai ales că veneam după o victorie cu 2-0 în tur. Am văzut jocul celor de la Hajduk Split cu Slavia Sofia din tur... Hajduk e o echipă puternică, are o agresivitate bună în jocurile de pe teren propriu, sunt şi încurajaţi de fani. Ei joacă un 4-3-3, au o echipă ofensivă căreia îi place să aibe posesia şi au un punct forte la fazele fixe. Şansele la calificare vor fi egale, pentru că şi Hajduk e învăţată cu meciurile din Europa şi consider că va fi o dublă foarte grea", a spus Dică într-o conferinţă de presă.El a menţionat că Florinel Coman a evoluat atacant în prima repriză cu Rudar Velenje pentru că a dorit să îl menajeze pe Harlem Gnohere. "M-a mulţumit partea ofensivă, faptul că am marcat de 4 ori, apoi că am reuşit să avem o posesie bună... Mie îmi era teamă înainte de acest joc pentru că mi s-a întâmplat ca jucător să fiu aproape de ratarea calificării după un 4-2 în deplasare, însă băieţii au înţeles azi şi au făcut o partidă bună. Florinel Coman a jucat vârf, dar el a mai evoluat pe această poziţie şi în meciurile de pregătire. Am dorit să îl odihnesc pe Gnohere, aşa că am decis să încep cu Coman atacant. El e un jucător care poate juca atât ca atacant, cât şi în partea stângă", a precizat antrenorul.Dică speră ca FCSB să transfere cât mai repede un atacant: "E prea scurt timpul până la meciul cu Hajduk, dar important e să aducem un atacant. Nu ştiu cât de pregătit ar fi acel jucător dacă ar veni în zilele următoare. Dar mi-aş dori foarte mult să-l aducem".În ceea ce îl priveşte pe Olimpiu Moruţan, autorul unui gol în partida cu Rudar Velenje, Nicolae Dică a afirmat că acesta trebuie să fie modest şi să muncească în continuare. "Moruţan e un jucător tânăr, de perspectivă, în care avem mare încredere. El are doar 19 ani, e foarte tânăr, trebuie să-l lăsăm să muncească în continuare, să fie modest şi să nu ne grăbim să dăm anumite sume despre el sau să spunem că este un jucător de excepţie. El poate să devină un jucător de mare excepţie dacă va face lucrurile pe care le-am spus", a adăugat Dică.Echipa de fotbal FCSB a învins, joi seara, formaţia slovenă NK Rudar Velenje cu scorul de 4-0 (1-0), într-o partidă disputată pe Arena Naţională din Capitală, şi s-a calificat în turul 3 preliminar al Europa League. În partida tur din Slovenia, FCSB se impusese cu scorul de 2-0.Formaţia condusă de Nicolae Dică va evolua în turul 3 preliminar împotriva formaţiei croate Hajduk Split, la care evoluează şi fundaşul român Steliano Filip. Hajduk Split s-a calificat în turul 3 după 1-0 pe teren propriu şi 3-2 în deplasare cu Slavia Sofia.AGERPRES (editor: Marius Ţone, editor online: Daniela Juncu)

