E fabulos! Licitație pentru ultimele mese la concertul Derulo din Nuba Mamaia

Cheryl, mama lui Paul Walker, a făcut publice detalii tragice despre ziua în care fiul ei a murit. Ea a dezvăluit pentru prima dată de la accidentul înfiorător în care îndrăgitul actor a pierit cum a decurs ultima lor conversație. Deși au trecut aproape cinci ani de la moartea teribilă a celebrului star american, care […]