Anchetă în cazul poliţistei din Vaslui care nu crede că ei îi plătesc contribuabilii salariul

Parazitul poate fi gasit in carne, fecale de pisica, solul in care pisica defecheaza, in laptele de capra nepasteurizat. Toxoplasma gondii poate infesta pasarile si animalele cu sange cald, inclusiv oamenii. Pisicile sunt singurele animale care pot avea fecalele infestate. Citește mai departe...