Schimbarea la Față a Domnului. Iată ce nu ai voie să faci în această zi de mare sărbătoare

Crestinii ortodocsi sarbatoresc in fiecare an, pe 6 august, Schimbarea la Fata a Domnului. Iata ce nu trebuie sa faci in aceasta zi de mare sarbatoare.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Antena1