Niki Lauda în stare critică » A fost supus unui transplant pulmonar

10:00

O cheamă Philine Roepstorff, este un model danez foarte apreciat și, de câteva săptămâni, noua iubită a atacantului Nicklas Bendtner (30 de ani).Bruneta de 1,79 metri înălțime are măsuri 82-63-91 și 260.000 de followers pe Instagram, unde deunăzi a postat o fotografie în care apare alături de jucătorul lui Rosenborg (foto 2)."Lord of the Lake" e titlul care însoțește imaginea, știut fiind că Bendtner este poreclit de fani "Lordul".