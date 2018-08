Argeş: Cadavrul unei femei, găsit în subsolul plin cu apă al unui bloc

13:00

Direcția Rutieră va propune, astăzi, Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, clasarea dosarului penal deschis pe numele șoferului mașinii M…PSD, informează IGPR, precizând că șeful Poliției Române a cerut verificări privind „modul eronat" al argumentării aplicării Convenției de la Viena. „Având în vedere interesul public major în ceea ce privește circulația pe drumurile publice […]