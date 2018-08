ULTIMA ORĂ Comitetul de Urgență al FRF a modificat regula U21 » Cum vor arăta loturile din sezonul 2019/2020 + Ce competiție înființează Federația

14:40

GSP.RO scrie istoria cluburilor care au dispărut din prim planul fotbalului european și mondial. Astăzi: AS Saint-Étienne!Într-o perioadă în care fotbalul francez e dominat de PSG, în urma căruia mai rezistă doar AS Monaco sau Olympique Marseille, mulți au uitat că cea mai titrată echipă din Hexagon este, de fapt, modesta AS Saint-Etienne!Ciclurile din Ligue 1Fondat în 1932, primul eșalon francez are o istorie de 86 de sezoane, însă ...