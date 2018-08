Colaborare între Universitatea Politehnică Timişoara şi Şcoala de fotbal deţinută de Marcel Răducanu

16:40

Federaţia Română de Fotbal (FRF) a început demersurile pentru naturalizarea jucătorului formaţiei Paris Saint-Germain, Virgiuliu Postolachi (18 ani), care are paşaport de ceţăţean al Republicii Moldova, dar şi al Franţei.Preşedintele Comisiei Tehnice a FRF, Mihai Stoichiţă, a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, că jucătorul doreşte să evolueze pentru România şi că instituţia de la Casa Fotbalului încearcă urgentarea procedurilor pentru obţinerea cetăţeniei române."Acest băiat este monitorizat din septembrie. Gheorghiţă Geolgău s-a ocupat, a fost de mai multe ori şi l-a văzut jucând la Paris, a ţinut legătura cu familia. Ce pot să spun este că doi bunici ai băiatului sunt sau au fost deţinători de paşaport românesc, aşa încât din punct de vedere legal el poate deveni cetăţean român. Important este că ei, membrii familiei împreună cu băiatul, şi-au exprimat dorinţa de a juca pentru România. Dar federaţia nu emite cetăţenii, aşa că stăm şi noi la mâna organelor care respectă anumite lucruri. Noi încercăm să facem totul pentru a urgenta obţinerea acestei cetăţenii. Totul e legal, nu facem ca în Armenia unde s-a făcut un român armean în două săptămâni. Este o formalitate pe care trebuie să o urmăm respectând legile statutului român. Cu cât mai repede, cu atât mai bine", a spus Stoichiţă."Postolachi este un băiat care poate să joace la trei naţionale, Under 19, Under 21 şi dacă e cazul la naţionala mare. Asta depinde de alegerea selecţionerilor şi, bineînţeles, de nivelul la care se prezintă el la momentul respectiv. Nu e cazul să spunem că noi stăm acum în Postolachi. Dar ar fi foarte bine să-l avem şi pe Postolachi, asta e gândirea noastră, a Federaţiei Române de Fotbal", a adăugat preşedintele Comisiei Tehnice a FRF.În cadrul aceleiaşi conferinţe de presă, noul selecţioner al reprezentativei de tineret a României, Mirel Rădoi, a declarat că are încredere în calităţile lui Virgiliu Postolachi. "Federaţia s-a ocupat de aceste demersuri, eu am aflat de aici. Normal că ni-l dorim, demersurile sunt în curs, iar uşor-uşor eu cred că aceste lucruri se vor realiza. În plus, atât copilul îşi doreşte asta, cât şi tatăl lui. Şi atunci consider că aceste demersuri care îşi au drumul lor se vor realiza cât mai curând. El de altfel a fost anul trecut într-un turneu la Doha, în Qatar, şi a fost unul dintre remarcaţii turneului", a menţionat Rădoi.În vârstă de 18 ani, Virgiliu Postolachi s-a născut la Edineţ, în Republica Moldova, şi a crescut de la vârsta de 2 ani în Franţa. El are în prezent dublă cetăţenie, moldoveană şi franceză. Format la academia de fotbal a clubului Paris Saint-Germain, Postolachi face parte acum din echipa Under 19 a grupării franceze. El are două titluri naţionale cu PSG U17 şi în sezonul trecut a jucat în şase partide în cadrul Youth Champions League.AGERPRES (autor: Marius Ţone, editor: Mircea Lazaroniu, editor online: Simona Aruştei)