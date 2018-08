Călin (DNA): Colaborarea cu SRI şi alte structuri se realizează în prezent doar la nivelul de informaţii şi atât

00:30

Documentarul "Marea Unire - România, la 100 de ani", realizat şi prezentat, vineri seară, de Agenţia Naţională de Presă AGERPRES, în oraşul Ovidiu, a umplut sala Centrului Cultural "Elena Roizen" din localitate, filmul fiind primit cu aplauze.AGERPRES a prezentat şi expoziţia de fotografie a agenţiei - "România: Evoluţie", la finalul evenimentului organizat la Centrul Cultural "Elena Roizen" fiindu-le oferite participanţilor câte un album cu acelaşi nume, o ediţie specială pentru Centenarul Marii Uniri, care conţine o sută de fotografii.Documentarul "Marea Unire - România, la 100 de ani" este o invitaţie la o călătorie emoţionantă şi captivantă, trăită şi nu doar povestită de oameni pentru care România înseamnă şi o colecţie de momente istorice importante în naşterea acestui stat. Practic, AGERPRES a mers pe urmele celor care au înfăptuit Unirea, în Basarabia, Bucovina de Nord şi Transilvania, iar urmaşii celor care au pus umărul la reîntregirea ţării deschid culisele celui mai important moment istoric. Prin vocea celor care povestesc, descoperim că suntem o naţiune fără graniţe. România, la 100 de ani aduce cu sine o istorie care continuă să se scrie. Foto: (c) Nona Jalbă / AGERPRESPrimarul oraşului Ovidiu, George Scupra, a apreciat faptul că şi localitatea sa a fost aleasă pentru prezentarea documentarului. "Este foarte important pentru noi şi suntem onoraţi. Mulţumim, AGERPRES", a spus Scupra.Directorul AGERPRES, Alexandru Giboi, a afirmat, la deschiderea evenimentului, că documentarul este unul emoţionant, ce arată aspecte legate de istoria ţării noastre."Este filmul Centenarului, este un film care vă va emoţiona profund, un film care vă va arăta anumite aspecte legate de istoria noastră pe care poate le cunoaşteţi mai puţin. Sunt lucruri care îl fac special, nu este un film istoric cu o înşiruire de date şi de evenimente, este un film care aduce în prim plan poveştile unor oameni reali ca dumneavoatră, care au trăit fie direct, fie indirect prin intermediul familiilor lor două evenimente care, practic, ne-au definit pe noi ca naţiune. Marea Unire de la 1918 şi ceea ce eu numesc marea despărţire, care a început în 1940, cu ocazia celui de Al Doilea Război Mondial. (...) Este foarte important pentru o comunitate să nu aibă doar drumuri, grădiniţe şi şcoli. Şi cultura este foarte importantă, pentru că asta ne aduce pe noi în situaţia de a evolua şi a vedea dincolo de anumite lucruri", a spus Giboi. Foto: (c) Nona Jalbă / AGERPRESEl a menţionat că AGERPRES are menirea de a informa publicul."AGERPRES, ca agenţie naţională de presă, are datoria de a informa publicul. Aşa scrie la noi în lege, fiind instituţie publică .... Campania pe care am început-o de Centenar se înscrie practic în crezul acesta al nostru şi în datoria asta pe care o avem, de a informa publicul. Acum, informăm despre Marea Unire şi cel de Al Doilea Război Mondial", a afirmat reprezentantul AGERPRES.Potrivit acestuia, mesajul documentarului şi al expoziţiei de fotografie este că România trebuie să continue să evolueze. "Expoziţia de la intrare (...) este doar o mică parte din fotografiile pe care le deţine AGERPRES, avem undeva la peste 4 milioane de fotografii, cred că avem cel mai mare fond fotografic din presa românească în acest moment, şi poate chiar din România. Este foarte dificil să selectezi câteva zeci de fotografii sau o sută de fotografii pentru albumul fotografic, dar toate spun acelaşi lucru. România nu mai este cea de acum o sută de ani, România a evoluat, dar, mai ales, România trebuie să evolueze în continuare. Acesta este mesajul expoziţiei, acesta este mesajul filmului şi acesta este şi crezul meu personal. Este foarte important, din funcţiile pe care le avem, din poziţiile în care ne aflăm, fie că suntem într-o funcţie publică, fie că nu suntem, să încercăm să aducem binele în jurul nostru şi să stimulăm practic în comunitatea noastră şi în societatea în care trăim acest bine şi evoluţia care, practic, ne duce pe toţi mai departe", a mai spus Alexandru Giboi.Documentarul "Marea Unire - România, la 100 de ani" este realizat de Mihuţ Năstăsache, Marilena Stănescu şi Sergiu Olteanu. Imaginea este semnată de Alfred Schupler, Sergiu Olteanu şi Andrei Cârlan. Reporteri au fost Marilena Stănescu, Mihuţ Năstăsache şi Camelia Moise. Grafica, sunetul şi montajul sunt semnate de Andrei Cârlan, asistent tehnic fiind Alexandru Vintilescu. Expoziţia de fotografie "România: Evoluţie" cuprinde imagini din arhiva istorică a AGERPRES, cele mai bune imagini care ilustrează evoluţia României, realizate în ultimii ani de către fotoreporterii instituţiei, dar şi imagini din arhiva agenţiei de presă Associated Press, care înfăţişează personalităţi precum Regele Ferdinand I şi Regina Maria, Regele Mihai I, Eugen Ionesco, Nadia Comăneci. Fotografiile din arhiva AGERPRES reflectă viaţa cultural-artistică, politică şi sportivă a ţării, înfăţişând personalităţi precum Maria Tănase şi George Enescu. Totodată, AGERPRES a realizat şi albumul "România: Evoluţie", o ediţie specială pentru Centenarul Marii Uniri, care conţine o sută de fotografii din România, grupate în trei capitole: Arhivă, Revoluţie, Evoluţie.