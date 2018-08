Anul de vis continuă » Mihaela Buzărnescu s-a calificat într-o nouă semifinală WTA: cu cine va juca + primele declarații

23:30

Costel Enache, antrenorul celor de la FC Botoșani, a analizat remiza obținută pe terenul Craiovei, 2-2."E o stare confuză. Mă bucur că am reușit să recuperăm ceva ce părea scăpat din mână. Resimt și o frustrare, consider că jucătorii și-au făcut treaba bine. Am încercat să avem o mentalitate ofensivă bună, am avut multe momente clare de a marca. ...