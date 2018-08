Situația se COMPLICĂ în cazul răsunător al judecătoarei Camelia Bogban. Noi acuzații de FALS și ÎNȘELACIUNE

Noi probleme pentru vestita judecatoare Camelia Bogdan. Data de doua ori afara din magistratura de CSM pentru ceea ce a faptuit in activitatea sa, judecatoarea Camelia Bogdan (in prezent suspendata din functie dupa ce a atacat una din hotararile de excludere din magistratura, iar cealalta hotarare de excludere a fost imblanzita la ICCJ) este vizata in doua plangeri penale. Una la PICCJ, alta la DNA.

