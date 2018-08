Iulia Albu vrea să adopte un copil: „Mai vreau doi!”

18:30

Un bărbat a fost scos mort din mare, vineri, în apropierea digului de la Tabăra Luminița, din Eforie Nord, aproape în aceeași zonă unde a dispărut, joi, un alt bărbat, care încă nu a fost găsit. Salvatorii intervin pentru a aduce la mal o altă persoană zărită în larg. Potrivit ISU Dobrogea, a fost scos […] The post Un bărbat, scos mort din mare, la Eforie Nord! Salvatorii intervin pentru a-l aduce pe altul la mal appeared first on Cancan.ro.