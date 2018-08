Suedia a rămas fără cel mai înalt vârf al țării din cauza căldurii

11:10

În fiecare an, pe 6 august, creştinii prăznuiesc Schimbarea la Faţă a lui Iisus Hristos, care are ca semnificaţie momentul în care apostolii Mântuitorului, aflaţi pe muntele Tabor, s-au convins că acesta nu este doar un prooroc al lui Dumnezeu, ci Fiul Său. Anul acesta, sărbătoarea pică în ziua de luni. Luni, 6 august 2018, […]