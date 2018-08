TRAGEDIE aviatică la Suceava. Două avioane s-au prăbușit!

11:15

Iata dovada ca Sistemul ticalos inca functioneaza in Romania, chiar si dupa inlaturarea de la conducerea DNA si SRI a capilor Binomului Laura Codruta Kovesi si Florian Coldea. Completul format din judecatorii Daniela Panioglu, Antoaneta Nedelcu (foto) si Mihai Valentin de la Curtea de Apel Bucuresti a admis joi, 2 august 2018, contestatia DNA in cazul lui Elan Schwartzenberg si a mentinut arestarea preventiva in lipsa a omului de afaceri. Masura arestarii lui Elan Schwartzenberg a fost luata in complet de divergenta, prin intrarea in complet a Antoanetei Nedelcu, judecatorul Mihai Valentin facand opinie separata in sensul respingerii contestatiei DNA impotriva hotararii TMB de revocare a arestului preventiv a omului de afaceri.