Cluj: Peste 300 de persoane asistate medical în a doua zi de Untold

Gălăţenii ieşiţi la promenadă sau care fac sport pe Faleza Dunării pot vedea, sâmbătă, în zona de pergole "la lanţuri", o pictură-gigant, cu o lungime de un kilometru.Pânza, pictată de artista din Serbia, Ana Tudor, prezintă peisaje dunărene, iar expoziţia este una itinerantă, parcurgând toate statele riverane Dunării de la izvoare până la vărsare. Expoziţia face parte din proiectul cultural "Art of Danube", derulat de AWP, un ONG german care, la Galaţi, este sprijinit în demersul său de Primăria municipiului.AWP îşi are sediul în Freiburg im Breisgau, aflat la distanţă de o oră de mers cu maşina până la izvoarele Dunării şi este un ONG de protejare a speciilor sălbatice de animale şi plante.Potrivit coordonatorului proiectului, Mario Kumel, prin expunerea pânzei pictate pe o lungime de un kilometru, asociaţia germană urmăreşte conştientizarea de către populaţia riverană Dunării asupra importanţei fluviului din punct de vedere economic, social, cultural şi ecologic."Vrem să tragem un semnal de alarmă şi asupra speciilor de floră şi faună - animale, peşti care trăiesc în fluviu şi în apropierea Dunării şi care se află în pericol din cauza intervenţiilor umane. Am pornit cu expoziţia pe 8 iulie, din Germania, am oprit şi în Austria, Ungaria, Bulgaria şi acum, în România, prima oară am oprit la Sulina, astăzi suntem la Galaţi, mâine la Brăila, iar săptămâna viitoare vom ajunge cu pânza la Bucova în Caraş Severin, după care vom merge la Belgrad unde va fi ultima expoziţie, iar pânza o vom restitui artistului plastic Ana Tudor. De-a lungul Dunării, pe unde am fost până acum, am observat că pe măsură ce ne deplasăm către vărsare, apa fluviului este din ce în ce mai murdară, sunt multe PET-uri care, din păcate, ajung apoi în mare. Noi vrem ca prin această expoziţie să transmitem un mesaj simplu - Dunărea este minunată şi noi şi generaţiile următoare putem să o protejăm", a spus Mario Kumel.