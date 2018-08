Spectacol românesc la Europenele de canotaj de la Glasgow! Trei medalii de aur, un argint și un bronz!

10:50

Născută în Danemarca, Natasha Thomsen, este una dintre cele mai sexy femei din lume și iubește fotbalulul.Supermodelul de 25 de ani, Natasha este fană a turcilor de la Beșiktaș, pozându-se provocator în tricoul turcilor. "Ce jucător ar trebui să îmi trec pe spate? Hai, Beșiktaș! Suntem alături de tine", a fost mesajul postat de Natasha. Which player should have my back? Game on Beşiktaş we are with you