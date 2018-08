Patru centre de permanenţă în Bărăgan. De ce servicii medicale beneficiază pacienţii

14:00

”A Room on the Garden Side”, o povestire scrisă de Ernest Hemingway în 1956, urmează să fie publicată pentru prima dată, la şase decenii de când a fost scrisă, informează The Guardian. Povestea are loc la Hotelul Ritz din Paris şi este narată de un personaj pe nume Robert care are aceeaşi poreclă ca scriitorul, Papa.