CFR Cluj - Concordia, liveTEXT de la 21:00 » Campioana României e în criză

Nicolae Dică, antrenorul celor de la FCSB, a anunțat că atacantul Raul Rusescu, 30 de ani, a semnat cu echipa roș-albastră și spune că are încredere în el."Rusescu a mai fost la această echipă și știe ce se cere aici. Are mare experiență și a avut evoluții bune. Sper să aibă jocuri bune, așa cum a avut ca în trecut. Am mare încredere în el. Îl cunosc bine. Am mare încredere că ne poate ajute. ...