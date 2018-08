Ianis Hagi e aproape de un transfer în străinătate » Ar fi coleg cu un om de bază al naționalei României

17:10

CFR Cluj și Concordia Chiajna joacă astăzi într-un meci din etapa a 3-a din Liga 1. Partida începe la ora 21:00 și e în direct la TV Telekom Sport, TV Digi Sport, Look TV și liveTEXT pe GSP.ro.Vezi meciul liveTEXTCampioana României e în criză în acest start de sezon. După ce a ratat calificarea în turul 3 din Liga Campionilor, CFR are probleme și în campionat, unde are doar două puncte din tot atâtea etape jucate. ...