Viitorul l-a transferat pe rusul Amir Natcho. Ianis Hagi, spre Standard Liege

O fetiță de doi ani a murit călcată de tractor, în Neamț. Copila a fost prinsă sub roata din spate a remorcii autotractorului angajat într-o depășire, într-un moment de neatenție al părinților. Polițiștii au aflat că tractoristul tracta o remorcă neînregistrată iar bărbatul are acum dosar penal.