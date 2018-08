Mesaje antisemite, pe casa memorială Elie Wiesel de la Sighetu Marmaţiei

19:30

Michel Corradini are dublă cetăţenie, elveţiană şi italiană, iar începând din 2015, organizează în fiecare an campanii pentru ajutorarea copiilor de la Casa „Sfântul Iosif“ din Odorheiu Secuiesc. În acelaşi an, el a înfiinţat în Elveţia organizaţia „Aide pour enfants“ – Ape, prin care strânge fonduri pentru copiii din România.