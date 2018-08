Şeful diplomaţiei nord-coreene, aşteptat marţi în Iran

17:40

Zeci de bucătari amatori şi-au dovedit sâmbătă creativitatea şi talentul gastronomic, la tradiţionalul Festival al Cartofului din Miercurea Ciuc, unde pofticioşii au putut gusta "gulaş Centenar" sau "tocăniţă din cartofi bleu-jandarm".Parcul Central din Miercurea Ciuc a fost "ocupat", dis de dimineaţă, de ceaune, lemne de foc, saci cu cartofi, zeci de ingrediente şi mirodenii şi de bucătari pregătiţi să surprindă juriul cu preparate deosebite.La fel ca în anii precedenţi, cele mai multe echipe au gătit gulaşul tradiţional, dar fiecare bucătar-şef a încercat să aducă îmbunătăţiri reţetei şi să folosească secrete bine păstrate, care nu pot fi dezvăluite nimănui.O premieră la Festivalul Cartofului a fost participarea echipei Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Harghita, care a avut o misiune mai specială, aceea de a pregăti o "tocăniţă jandarmerească din cartofi bleu-jandarm", servită alături de un vin special, denumit "Vin jandarmii".Înainte de orice, oamenii legii au "încătuşat" cartofii "bleu-jandarm", în fapt nişte cartofi albaştri, pe care au spus că i-au cultivat singuri şi pe care i-au folosit în pregătirea unei tocăniţe cu care au promovat stilul de viaţă sănătos.Şeful IJJ Harghita, col. Dan Iamandi, echipat cu şorţ şi bonetă, a spus că echipa festivalului, formată dintr-o moldoveancă de peste Prut, un secui, un oltean şi un moldovean-ardelean, a fost unită în credinţa că "Centenarul Marii Uniri este al tuturor celor ce azi formează România".Chiar dacă "tocăniţa jandamerească" a avut printre ingrediente slănină, cârnaţi şi carne, colonelul Iamandi a dat asigurări că acestea sunt doar pentru gust şi că poate fi mâncată şi de cei care preferă stilul vegan, deoarece "cartoful este o legumă"."Participăm la acest festival pentru a dovedi încă o dată, dacă mai era nevoie, că noi ştim să facem şi ceea ce faceţi voi, mâncare şi să o împărţim cu voie bună! De ce? Pentru că suntem cetăţeni ai acestei frumoase urbe. Şi să nu vă îndoiţi niciodată, noi, jandarmii harghiteni, ştim să ne facem şi datoria!", a afirmat şeful IJJ Harghita.La mică distanţă de standul Jandarmeriei harghitene am întâlnit echipa Phoenix, care este veterană în concurs şi care a gătit un "Gulaş Centenar", din care nu a lipsit dragostea de ţară, de locurile natale şi de comunitate."Trebuie să spun, de la bun început, că suntem una dintre cele mai vechi echipe din festivalul cartofului, participăm pentru a 14-a oară, aproape aceeaşi echipă, cu acelaşi slogan: 'gulaş, rock şi voie bună, ne stă bine împreună'. În ale gulaşului nu mai are nimeni nimic de inventat, diferenţa este făcută doar de proporţii, de condimentele alese şi de măiestria bucătarului. Dar, fiind un an special, i-am spus 'Gulaş Centenar', pentru că am pus în el din dragostea noastră pentru ţară, din dragostea noastră pentru plaiurile natale, din preţuirea noastră pentru prietenii din comunitate, români, maghiari, saşi depotrivă şi credinţa că doar un lucru bine făcut dă sens unei comunităţi normale. La mulţi ani, Miercurea Ciuc, La mulţi ani, România!", a afirmat consilierul local Marius Ţepeluş.La festival a participat şi echipa Teatrului municipal din localitate, care a pregătit "Ciudăţenie de ciolan cu cartofi şi fasole roşie", pofticioşii primind asigurări că este o combinaţie senzaţională, care aduce bucurie, aşa cum fac şi actorii, prin prestaţiile lor.De asemenea, echipa Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Harghita a gătit o "Tocăniţă retro", în care a pus toate tipurile de cartofi care au dat savoare tocăniţelor pregătite de-a lungul celor zece ani de participare la festival, respectiv "cartofi furaţi veveriţa din Ice Age 4, cartofi care au domnit peste Westeros, în Game of Thrones, cartofi care au utilizat Tokenul în tranzacţii financiare", la care s-au adăugat "picioare de mamut din Ice Age şi picioruşe de minioni". Rezultatul a adus zâmbete pe buze şi bucurie papilelor gustative.La rândul său, echipa unei firme de prelucrare prin aşchiere a adus la festival o maşinărie asemănătoare strungului, în care a pus un cartof, pentru a le arăta curioşilor cu ce se ocupă, iar echipa unei şcoli de şoferi a dat "examen la tocăniţă".Unii dintre bărbaţii care au gătit sâmbătă la Festivalul Cartofului au insistat că se află "sub acoperire", pentru ca soţiile să nu afle că sunt pricepuţi în ale bucătăriei şi pentru a nu-i trimite "la cratiţă".Printre participanţi s-au numărat şi mai mulţi politicieni locali, dar şi reprezentanţi ai unor instituţii publice, asociaţii, firme cunoscute din municipiu, toţi cei prezenţi recunoscând că manifestarea atrage turişti în zonă şi este o modalitate de dezvoltare a relaţiilor interpersonale.De altfel, localnicii şi turişti care au venit la Festivalul Cartofului au apreciat faptul că întreaga comunitate sărbătoreşte prietenia şi apropierea, iar evenimentul este caracterizat de bucurie şi înţelegere."Aproape în fiecare an ajung la Festivalul Cartofului, e un eveniment în care se întâlnesc culturi diferite şi se simte prietenia, comunicarea. Cartoful e ingredientul principal, dar să nu uităm că merge bine şi cu carnea. Dar ceea ce e mai important este că vezi feţe fericite, bucurie, înţelegere şi spre asta tindem toţi: pace, înţelegere şi calitate umană", a afirmat un turist venit din Braşov.Atmosfera de la "Festivalul Cartofului", eveniment organizat în cadrul Zilelor municipiului Miercurea Ciuc, a fost întreţinută de muzică de fanfară sau dansuri populare, iar la final, sutele de spectatori au gustat din tocăniţele pregătite de participanţi .