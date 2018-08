FOTO Imagine șocantă » Accidentare teribilă suferită de Andrei Iordănescu în meciul cu FCSB

21:30

Astra și Sepsi au terminat la egalitate, scor 1-1. Eugen Neagoe, antrenorul oaspeților, admite că e posibil să fi ales greșit echipa de start și critică starea gazonului de la Giurgiu. "Probabil că n-am fost foarte inspirat când am alcătuit primul "11". Într-adevăr, am făcut două modificări faţă de echipa care a jucat contra Craiovei, dar asta este mai puţin important. Eu am încredere în toţi jucătorii. ...