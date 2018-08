Cea mai extravagantă apariție de la Untold! O blondă cu un posterior bombat a venit îmbrăcată cu bikini de jeanși și sutien

10:30

Ziua de ieri ne-a rezervat o nouă doză considerabilă de profit. Încă o dată am investit cu succes mai ales pe variantele ce priveau golurile marcate în câteva din duelurile programate vineri. Printre acestea, pronosticul pe minim o reușită a oaspeților în Craiova – FC Botoșani, dispută spectaculoasă din a 3-a rundă a stagiunii de […] The post Pariurile weekend-ului: Facem câștigurile în final de săptămână cu 15 ponturi variate din fotbal! appeared first on Cancan.ro.