Prima victorie din acest sezon pentru CFR Cluj! După o ploaie de ocazii, clujenii au tremurat pe final cu Chiajna

23:10

Mihaela Buzărnescu (30 de ani, 24 WTA) și Elise Mertens (22 de ani, 15 WTA) joacă ACUM în semifinalele turneului WTA de la San Jose. Partida e liveTEXT cu video pe GSP.ro și în direct pe TV Digi Sport 2. live » Mihaela Buzărnescu Elise Mertens 0-0Jucătoarele au ieșit la încălzire!Mihaela Buzărnescu are un an 2018 de vis. Pregătirea pentru ultimul Mare Șlem al anului, US Open, decurge perfect. ...