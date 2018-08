MIHAELA BUZĂRNESCU - ELISE MERTENS. liveTEXT ACUM Românca e la un pas de finala de la WTA San Jose

Mihaela Buzărnescu (30 de ani, 24 WTA) și Elise Mertens (22 de ani, 15 WTA) joacă ACUM în semifinalele turneului WTA de la San Jose. Partida e liveTEXT cu video pe GSP.ro și în direct pe TV Digi Sport 2. live » Mihaela Buzărnescu Elise Mertens 0-0Jucătoarele au ieșit la încălzire!Mihaela Buzărnescu are un an 2018 de vis. Pregătirea pentru ultimul Mare Șlem al anului, US Open, decurge perfect. ...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Gazeta Sporturilor