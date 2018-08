NEWS ALERT. Mihaela Buzărnescu va juca în finala de la San Jose. Românca și-a ZDROBIT adversara din semifinale, în setul DECISIV

00:15

Neutrini cu energie extrem de mare au fost detectati de catre experimentul IceCube de la Polul Sud. In paralel, telescoape din intreaga lume au masurat raze cosmice care provin de la aceeasi sursa indepartata: un blazar situat la circa 4 miliarde de ani lumina fata de noi. Studiul acestor fenomene ne-ar putea ajuta sa descifram misterele celor mai intense surse de radiatii cosmice cunoscute in Univers, care sunt alimentate de enorme gauri negre.