Lia Olguța Vasilescu, anunț de ULTIMĂ ORĂ despre LEGEA PENSIILOR: „Săptămâna viitoare veți avea toate datele”

11:20

Cele mai multe dizolvări au fost înregistrate în municipiul Bucureşti - 3.757 firme (plus 40,87% faţă de primele 6 luni din 2017) şi în judeţele Cluj- 958 (plus 54,27%) , Timiş - 969 (plus 49,77%) şi Constanţa - 958 (54,27%).Numărul cel mai mic de dizolvări a fost înregistrat în judeţele Covasna 91 (51,67%), Harghita 107 (minus 24,65%) şi Vaslui (plus 23,96%).Raportat la anul anterior, cele mai mari creşteri ale numărului de firme dizolvate s-au înregistrat în judeţele Olt (plus 198,41%) Botoşani (plus 150%), Ialomiţa (plus 137,93%), Giurgiu (123,81%), Vrancea (105,45).AGERPRES