Femeile la volan. Ce spune un instructor moldovean despre doamnele care învață să conducă. ”Nu prin manevrele la fel de ușor dar…”

Campionatul European de atletism 2018. Aruncătorul de greutate Andrei Gag: ”M-am pregătit un an să dărâm cu bila zidul”! Între 6-12 august, Berlinul găzduiește Campionatul Europene de atletism 2018 în aer liber. România va fi reprezentată de 36 de sportivi. Cel mai bun atlet român în 2017, Andrei Gag (CSM București) este una dintre marile […] Post-ul Campionatul European de atletism 2018. Aruncătorul de greutate Andrei Gag: ”M-am pregătit un an să dărâm cu bila zidul. Îmi rad barba și mă tund zero dacă iau medalie” apare prima dată în Libertatea.ro.