Lora și-a schimbat look-ul! Arată complet schimbată

18:50

Mai multe persoane au murit după ce un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit sâmbătă într-o pădure din cantonul Nidwalden, provocând un incendiu forestier care a distrus complet aeronava, relatează Reuters. Avionul s-a prăbușit într- zonă greu accesibilă de pe muntele Rengg, în cantonul Nidwalden, potrivit independent.co.uk. “Înainte ca echipele de salvare să ajungă la […] The post Un avion s-a prăbușit în Elveția. Nu există supraviețuitori appeared first on Cancan.ro.